CorSport - Non solo Laurientè, Giuntoli segue un talento del Benfica per l'attacco

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli sta monitorando con grande attenzione il mercato degli esterni offensivi per l'estate. In agenda non ci sarebbe soltanto il nome di Laurienté del Sassuolo ma anche un altro profilo che Giuntoli sta osservando da molto tempo in silenzio.

David Neres piace al Napoli

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli sta seguendo david Neres del benfica. Un nome nel datanase di Castel Volturno che già c'è fin dai tempi in cui l'ala brasiliana giocava con l'Ajax: