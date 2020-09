CorSport non ha dubbi: Lozano e Politano verranno rilanciati da Gattuso. Guai a buttare via 75 milioni d'investimento

Ultimissime calcio Napoli -L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Lozano e Politano rappresentano una ricchezza, in termini patrimoniali e calcistici, una varietà tecnica a cui attingere, dopo aver superato le inevitabili crisi di adattamento: stanno nel «tridente», volendo, o anche nel nuovo modello-Gattuso, ch’è proteso a cercare (soprattutto) la convivenza tra Osimhen e Mertens ma che ha pure risorse interne da valorizzare. Perché settantacinque milioni circa, spesi da agosto 2019 a gennaio 2020, non possono essere portati via dal vento. A volte basta dare un'occhiata negli angoli di casa, per sistemare l'arredamento".