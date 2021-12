CorSport - Napoli sulle tracce di Tuanzebe, operazione in stile Anguissa: i dettagli

Calciomercato Napoli - Il Napoli è sulle tracce di Axel Tuanzebe. Il difensore, di proprietà del Manchester United ma in prestito all'Aston Villa, sarebbe entrato nel mirino dello scouting azzurro come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Nel frattempo viene fuori anche il nome di Axel Tuanzebe, ventiquattrenne inglese nato in Congo di proprietà del Manchester United ma attualmente in prestito all'Aston Villa: al Napoli, infatti, è stata prospettata l'ipotesi di prenderlo in prestito, al massimo con diritto di riscatto, e dunque in perfetto stile-Anguissa. Il problema? E' di proprietà dello United e attualmente è in prestito all'Aston Villa; dove però sta giocando pochissimo e non sembra proprio centrale nei piani di Gerrard: 9 presenze in Premier e 2 in Carabao Cup".