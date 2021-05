CorSport - Napoli su Milovanovic dell'Ajax: è considerato il nuovo De Ligt

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Profilo completamente diverso è quello di Milovanovic dell’Ajax. Considerato il nuovo De Ligt, diciassette anni, origini serbe e passaporto olandese, è cresciuto nel club dei lancieri, famoso per valorizzare giovani. Milovanovic ha molti estimatori in Italia, nonostante la giovane età. Probabilmente non firmerà il contratto da professionista con l’Ajax e oltre alla Roma lo segue anche il Napoli. E’ capitano dell’Under 17 olandese, mancino, abbina tecnica e forza fisica. Per portarlo in Italia bisogna trattare direttamente con la famiglia".