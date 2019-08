CorSport - Napoli, reparto cessioni: Verdi aspetta il Toro, trovato l'accordo tra De Laurentiis e Cairo. Ounas ha la fila, Tonelli tra Fiorentina e Parma

Magia del mercato: e all’improvviso, qualcuno dal Napoli sparirà. Perché, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, questi sono anche i giorni in cui si preparano le valigie, si spalancano alcune porte, si prenota una vita nuova. Simone Verdi aspetta che arrivi l’esterno offensivo, poi potrà andare al Torino: la telefonata di domenica tra Cairo e De Laurentiis è servita per trovare un accordo (10 milioni di prestito, il 50% della futura vendita nel biennio o, nell’estate del 2021, altri 10 milioni per il riscatto). Resta ora da sistemare il contratto tra Verdi e il Torino ma se ne parlerà ad affare concluso.

Il cellulare di Hysaj squilla spesso ma la telefonata giusta non è ancora arrivata ma viene ritenuta imminente: c’è solo questo 8 agosto a disposizione per andare al Tottenham e i contatti tra Londra e Miami sono stati intensissimi nella notte. Al risveglio, sarà tutto chiaro; alla partenza dalla Florida, per Detroit, sarà tutto deciso: dentro o fuori, aspettando poi eventuali nuove proposte.

Ha l’ansia da mercato anche Tonelli, sospeso tra la Fiorentina e il Parma, mentre Ounas sente profumo di casa: il Lille insiste ma anche l’OM. Però il Cagliari non molla e osserva con interesse e da vicino.