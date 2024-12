CorSport - Napoli-Lazio non sarà sold out, ancora dei biglietti disponibili

Napoli - Domani arriva la Lazio, ma il Maradona su carta non ha ancora raggiunto il classico pienone. L'abitudine recente, le vigilie delle ultime sfide con la rincorsa al biglietto e il sold out ben prima del giorno partita, non si è ancora verificata. Fino a ieri sera, come riportato dal Corriere dello Sport, erano ancora diversi i settori con tagliandi a disposizione. Solo l'anello superiore delle due Curve è esaurito da giorni. Per il resto, si può ancora acquistare qualsiasi biglietto per gli altri settori, certo con disponibilità differenti: sono infatti in esaurimento i Distinti superiori mentre ci sono molti più posti per l'anello inferiore delle Curve e per le due Tribune, la Nisida e Posillipo. Possibile accelerata nelle prossime ore con ancora due giorni pieni a disposizione dei tifosi per prenotare un posto al Maradona. La partita è in programma domani sera alle 20.45.