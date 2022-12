CorSport - Napoli è la città più argentina fuori dall’Argentina

Calcio Napoli - Il Corriere dello Sport racconta i festeggiamenti a Napoli per la vittoria del Mondiale da parte dell'Argentina:

"Napoli è la città più argentina fuori dall’Argentina. Non è un luogo comune, è la pura verità . La vittoria del Mondiale l’ha certificato, la festa ha unito due popoli simili, che vivono in simbiosi tra le strade del centro storico, dove gli argentini erano tantissimi, ancor di più di quelli che di solito risiedono a Napoli. Sui social, nei giorni scorsi, si erano messi d’accordo.

In migliaia, da tutte le parti d’Italia, avevano deciso di vedere la partita nella “ città del Diego ” per motivi che non c’è nemmeno bisogno di spiegare. «Como argentino la quiero vivir acá» aveva detto poco prima della finale Lautaro, che di cognome fa Sarni, ed è uno di loro. È di Buenos Aires, il bisnonno era molisano, tifa Boca ed è maradoniano, ma vive a Napoli come tanti suoi connazionali. Non poteva scegliere posto migliore per festeggiare il terzo Mondiale dell’Albiceleste. E s’è sentito a casa".