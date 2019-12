CorSport - Napoli-Inter, allarme in difesa per Gattuso: tutti e 4 i centrali in dubbio. Koulibaly più di tutti...

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, all’attacco sulla difesa. Nel senso che a sei giorni dalla partita con l’Inter, prima in classifica insieme con la Juve e ancora imbattuta in trasferta, Gattuso non ha ancora le idee chiare su quanti e su quali difensori centrali potrà contare in occasione della prima del 2020. La situazione, monitorata con attenzione estrema anche ieri pomeriggio, è pressappoco la seguente: eccezion fatta per Manolas, reduce da una distorsione alla caviglia destra ormai quasi smaltita, gli altri colleghi dovranno essere valutati giorno dopo giorno. A cominciare da Koulibaly: ad oggi, il più a rischio di tutti.



PRANZO DI… LAVORO. E allora, buon pranzo a tutti. Sì: perché ieri, prima della seduta andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno tra vento e gelo, la squadra ha pranzato insieme con il tecnico e poi ha cominciato a lavorare. Il menù (del campo): sessione tecnico-tattica, certo, ma soprattutto preparazione atletica, esercizi a secco, senza palla. Gattuso non si ferma e insiste: sia sotto l’aspetto mentale, caratteriale, sia sotto quello fisico. Del resto, il ribaltone in panchina dovrà sortire sulla squadra l’effetto di un elettroshock complessivo: la missione-coppe è molto complessa ma bisogna provarci. A cominciare dalla sfida con l’Inter: senza dubbio tra i peggiori avversari che gli azzurri, distanti 5 punti dalla zona Europa League e addirittura 11 dalla corte della regina Champions, avrebbero potuto affrontare in un periodo del genere.



VAI KOSTAS. La vittoria con il Sassuolo, acciuffata in rimonta all’ultimo respiro e grazie a un autogol, potrebbe però aver invertito il trend: non resta che crederci e giocare. Magari con la migliore formazione possibile: dall'attacco alla difesa. Un bel problema, quello della linea a quattro: e se le fasce sono già assegnate a Di Lorenzo (destra) e a Mario Rui (sinistra), è la coppia centrale a seminare perplessità notevoli. Motivazioni varie: Manolas e Luperto, proprio a Reggio Emilia, hanno rimediato rispettivamente una seria distorsione alla caviglia destra e una contrattura al bicipite femorale della coscia sinistra: il greco ci sarà, stringerà i denti, mentre il compagno sta gradualmente tornando in gruppo proprio in questi giorni.



ANSIA KOULY. Anche Maksimovic ricomincerà oggi a lavorare con i compagni, e con un certo ottimismo in vista dell’Inter, ma essendo fuori dalla vigilia del Genk (distrazione al retto femorale destro) andrà valutato quotidianamente. Il caso più complesso in ottica-nerazzurri resta Koulibaly: per smaltire la distrazione al bicipite femorale della coscia destra collezionata con il Parma serve ancora un po’, ma prima di emettere il verdetto magari è il caso di arrivare più a ridosso della partita. Anche Mertens non è al meglio per un fastidio agli adduttori (preoccupa poco), mentre Ghoulam tornerà tra i convocati.