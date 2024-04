Napoli in ritiro, ma solo per il pregara con la Roma: la decisione

Non ci saranno stravolgimenti drastici nel programma del Napoli nella settimana che porterà al match contro la Roma. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che spiega come De Laurentiis abbia optato per il ritiro, ma soltanto per il pregara contr i giallorossi. La settimana invece sfilerà liscia con allenamenti a Castel Volturno come da copione.

Napoli Roma: gli azzurri non andranno in ritiro

