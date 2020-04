CorSport - Napoli-Everton, operazione da 150 milioni in vista! Ancelotti ha già contattato ADL: il retroscena

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul possibile maxi scambio tra Everton e Napoli: "E’ stato davvero così e De Laurentiis e Ancelotti hanno già avuto modo di parlarsi, anche ripetutamente, di dialogare di arte varia e anche di affari, per esempio di Allan, argomento di amabile discussione dello scorso gennaio. Affare impossibile all’epoca, realizzabile in futuro, quando accadrà che si tornerà nella normalità e il calcio (con il mercato) finirà per diventare elemento per chiacchierare un po’. Allan continua a piacere ad Ancelotti, che non ha mai smesso di ritenere il brasiliano un riferimento di un centrocampo ideale; e Lozano continua a rappresentare l’identikit per allestire una squadra che abbia corsa e sappia sfruttare gli spazi, allargare il campo, esibire potenza atletica e fantasia. Allan più Lozano fanno - assieme a una robusta dose di milioni come conguaglio a margine, diciamo così - Moise Kean, in una giostra che, quando si rimetterà in moto, potrebbe rappresentare un affare da valutare (complessivamente) centocinquanta milioni di euro".