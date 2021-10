CorSport - Mourinho pensa già al Napoli, domani in Norvegia darà spazio alle riserve

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un Mourinho deciso a far riposare i titolari nella gara di Conference League. Il tecnico punta molto sulla partita casalinga di campionato contro il Napoli.

"Mourinho pensa già al Napoli. Domani in Norvegia darà spazio alle riserve, per avere tutti i titolari pronti per il campionato nella sfida contro la capolista. Alcuni giocatori oggi non partiranno per la gara di domani, con la qualificazione al prossimo turno di Conference League già ipotecata. Domenica per la Roma è un altro esame di maturità contro una grande, contro il Napoli di Luciano Spalletti, che è stato l’ultimo allenatore ad essere riuscito a vincere nella Capitale".