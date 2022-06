CorSport - Milan interessato a Politano: ADL apre alla cessione e fissa il prezzo

Calciomercato Napoli - Matteo Politano è finito nel mirino del Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport che riferisce di un interessamento dei rossoneri per l'ala del Napoli che ha chiesto la cessione. Spunta anche la cifra chiesta da De Laurentiis.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Tra i vari esterni sondati in questi giorni è venuto fuori anche il nome di Matteo Politano, che ha chiesto la cessione al Napoli e si sta guardando attorno. Gennaro Gattuso lo vorrebbe portare al Valencia, con Rino sulla panchina azzurra Politano aveva disputato un’ottima stagione e tra i due c’è grande feeling, ma la situazione finanziaria non è semplice. Dunque ci sono stati contatti indiretti con Fiorentina e Milan. Il club di Aurelio De Laurentiis chiede 15 milioni di euro ma è una cifra trattabile, sui cui ci si può lavorare. Il Milan valuta anche Matteo Politano per la corsia destra, ha preso informazioni e analizzerà la sua situazione nel corso dei prossimi giorni, consapevole che l’esterno azzurro potrebbe cambiare casacca e sarebbe interessato".