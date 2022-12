CorSport - Messi non sarà mai come Maradona: Diego non avrebbe mai indossato la tunica dell'emiro

Non è Maradona e non lo sarà mai scrive il Corriere dello Sport riferendosi a Leo Messi. Nel suo editoriale Alessandro Barbano spiega perchè questo paragone non potrà mai esistere anche dopo la vittoria del Mondiale:

"Non è Maradona, non lo sarà mai, perché Maradona non si sarebbe fatto posare sulle spalle la tunica dall’emiro e, forse, con il suo sdegnato rifiuto, avrebbe dedicato la vittoria alle vittime della sharia. L’uomo che alza la Coppa al cielo di Doha è solo un calciatore sublime, capace, all’età in cui Diego era già un ex, di prendere in carico una squadra di modesti gregari e qualche talento, portandola al trionfo. I calzoncini che gli coprono le ginocchia sono la prova che la virtù può ancora più del corpo. Mbappé deve farsene una ragione: la vittoria dell’Argentina è il colpo di coda della tecnica sul calcio muscolare. Finché ci sarà uno come Messi, può accadere".