Napoli - Non arrivano buone notizie per quanto riguarda Mertens. Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Capitolo Mertens: dopo il colpo alla spalla riportato contro la Repubblica ceca – definito di lieve entità – in via precauzionale difficilmente scenderà stasera in campo con la Bielorussia. Al suo ritorno si deciderà se impiegarlo già col Crotone o direttamente con la Juve".