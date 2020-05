Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Mertens: "L'Inter deve guardarsi da estremi tentativi di Napoli – che potrebbe tornare alla carica per un rinnovo – e Chelsea, ma si è molto portata avanti per Mertens. Ci sono dettagli da sistemare con l'entourage dell'attaccante, per convolare a nozze. L'Inter è in netto vantaggio, chiaro che con Lukaku in squadra avrebbe argomenti convincenti".