CorSport - Mertens in panchina a Bologna: i motivi della decisione di Spalletti

Napoli calcio - Mertens in panchina a Bologna. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega i motivi di questa possibile scelta che avrebbe in mente Luciano Spalletti.

"A maggio, ormai, saranno trentacinque, e bisogna aver rispetto dei muscoli e della resistenza di un eterno bambino, il Peter Pan dell’area di rigore, che contro la Fiorentina, solo giovedì, ci ha dovuto infilare due ore di straordinari: in quella nottata un po’ perfida, per gradire, ci ha incastonato l’ennesima perla, ma l’età non può essere guardata con gli occhi languidi dei romantici e stasera, a Bologna, ci sta che la sua partita inizi dalla panchina. Ma un’ora e mezza è lunghissima, è pure piena di ricordi, di sensazioni che gli appartengono, d’un passato che ricorre: e il turnover, a serata in corsa rientra tra le strategie del calcio moderno, a cui Spalletti fa riferimento. È un’ipotesi, appartiene all’esigenza d’evitare i pericoli dell’acido lattico e di eventuali impedimenti muscolari"