CorSport - Meret titolare contro il Torino: il motivo della scelta di Spalletti

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Meret è stato per un po’ il titolare designato poi si è fatto male, alla seconda, in casa del Genoa, ed ha scoperto che il suo amico Ospina non è invecchiato, anzi: gerarchie capovolte, con il colombiano che trasmette sicurezza ovunque, pure in Nazionale, e si sa che certe immagini a volte fanno il giro del Mondo. Contro il Torino, potrebbe toccare a Meret, perché il suo «socio» rientrerà giusto in tempo per il ritiro. Meglio evitare esagerazioni".