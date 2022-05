CorSport - Meret ama Napoli ma avere ancora Ospina significherebbe condannarsi a ennesima stagione da precario

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Alex Meret che ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli. Il destino del portiere è legato a quello di David Ospina.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Meret ama Napoli e però non può continuare a guardarsela da bordo campo, altrimenti il tempo e la panchina finiranno per corroderne il talento: ci sono stati incontri assai ravvicinati tra il suo management e la società, c’è una discreta volontà di prolungare quel quinquennale del 2018 che nel 2023 si dissolverà, ma bisogna che ci sia chiarezza. Ospina è amico suo, sul serio, ma avercelo ancora al fianco significherebbe condannarsi, quasi sicuramente, ad un'ennesima stagione da precario che finirebbe per essere umanamente e professionalmente insopportabile".