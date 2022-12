CorSport - Meazza sold out per Inter-Napoli

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport ci sarà il sold out per la gara Inter-Napoli:

"Mercoledì a San Siro è previsto un pienone: stadio stracolmo - sono attese 75mila persone - anche grazie alla massiccia presenza di tifosi del Napoli, che hanno già visto la loro squadra vincere a Milano il 18 settembre sognando già allora un passaggio di testimone col Milan campione d’Italia. Mentre l’Inter ha ottenuto il tutto esaurito nelle partite contro Roma e Barcellona - a inizio ottobre - sistemate a distanza di tre giorni una dall’altra".