Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli.

"Manolas è sulla via del recupero e del rientro, mentre non è ancora certa la disponibilità di Zielinski, ieri impegnato in una sessione di lavoro personalizzato in palestra per un risentimento al piccolo gluteo: le sue condizioni saranno valutate ancora oggi e poi quotidianamente verso la Roma. Fuori causa gli infortunati Ounas e Malcuit, oltre allo squalificato Mario Rui"