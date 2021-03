CorSport - Manolas andrà in panchina al Mapei Stadium: i rientri di Lozano e Petagna restano un'incognita

Napoli - Arrivano buone notizie su Manolas come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "L’ultima nota lieta potrebbe invece riguardare Manolas, per il quale si potrebbe ipotizzare un recupero già per l’impegno di domani sera. Il greco - alle prese con una distorsione alla caviglia - ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, e ciò fa ben sperare di poterlo riavere almeno in panchina".

Non ci sono invece tempi di recupero certi per gli altri: "Il report dell’allenamento recita così: Petagna alle prese con la terapia ed il lavoro personalizzato in sala attrezzi, mentre Lozano il personalizzato l’ha espletato in campo dopo la seduta terapeutica. Procede dunque il recupero dei due (afflitti da problemi muscolari) secondo specifiche tabelle, ma non si conoscono ancora con precisione i relativi tempi di rientro. Stesso discorso per Osimhen, anche qui si va avanti con cautela dopo il trauma cranico riportato con l’Atalanta".