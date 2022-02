CorSport - Mancini presente in tribuna al Maradona per assistere a Napoli-Inter

Notizie calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport sugli spalti dello stadio Maradona, ad assistere al big match tra Napoli ed Inter delle ore 18, ci sarà anche il Commissario Tecnico della nostra Nazionale Roberto Mancini.

"Biglietti polverizzati come non si vedeva da un po', dicevamo, e la chiusura del settore riservato agli ospiti farà si che il Maradona indossi una sola maglia. Con un lembo di una tonalità un po' più intensa in Tribuna Autorità, dove tra le personalità prenderà posto anche il ct della Nazionale, Roberto Mancini".