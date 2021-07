CorSport - Maksimovic-Napoli, c'è la volontà reciproca di fare un nuovo contratto: il serbo attende solo una chiamata da Castel Volturno per firmare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Nikola Maksimovic il cui contratto con il Napoli è scaduto lo scorso 30 giugno.

MAKSIMOVIC VUOLE RESTARE

Il quotidiano scrive: "Nikola Maksimovic non ha mai nascosto il suo principale desiderio: restare a Napoli. E invece, è andato in scadenza, a parametro zero, e si è dovuto quasi mettere l’anima in pace: hanno chiamato dalla Spagna o hanno inviato, come si fa in questi casi, messaggi subliminali; sono spuntate, improvvisamente, soluzioni invitanti dalla Premier League, e invece di chiudere in fretta, per firmare un contratto e starsene al sicuro, Maksimovic ha sistemato il cellulare sul tavolo principale di casa sua e ha aspettato che chiamasse qualcuno da Napoli o anche da Castel Volturno. Ci sono spiragli, una volontà che sembra reciproca di recuperare quel contratto scaduto, e di metterci su altre cifre e altre date: d’altro canto, al Napoli un centrale difensivo servirebbe e c’è il rischio, se dovesse andar via Koulibaly, che poi bisognerebbe scovarne due. Inutile fare lunghi giri, meglio perdersi in qualche riflessione e poi eventualmente procedere".