CorSport - Maksimovic, i tempi di recupero sono ancora indefiniti: contro il Barça dal 1' ci sarà Koulibaly

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, non c’è bisogno di mettersi a contare le ore, i minuti e i secondi: una settimana volerà, e si vedrà intanto quel che succederà, però il Camp Nou per Maksimovic resterà un rimpianto, un appuntamento ormai compromesso, anzi perduto. «Distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra». Le diagnosi raccontano il futuro, lo indirizzano, lo descrivono: non ci sarà Barcellona-Napoli per Maksimovic, che saprà più in là, forse persino oltre l’ottavo di finale, se e quando potrà rientrare con il Napoli, perché gli esami strumentali non mentono mai. E comunque era già tutto chiaro, s’era intuito venerdì pomeriggio che in quel dolorino si nascondesse una «sentenza»; e ne aveva avuto percezione anche il centrale, con l’espressione sfiduciata di chi avverte suggerimenti inquietanti dal proprio fisico.



SI SCALDA. Ci sarà da ricostruire la difesa, ma nell’aria c’è pure qualcosa di nuovo, anzi di antico, che incoraggia Gattuso a non rovinarsi ulteriormente queste giornate già strane, surreali: nella robusta sessione d’allenamento, Koulibaly non s’è perso uno scatto, un allungo o una entrata, per dimostrare a se stesso - e anche a chi gli sta intorno, allenatore compreso - d’essere (praticamente) pronto per qualsiasi sforzo, anche contro Griezmann e Messi. Il 14 dicembre, il giorno di Napoli-Parma e dell’infortunio, sembra definitivamente rimosso dalla memoria e dai suoi muscoli; e anche il 9 febbraio, quello del rientro affannoso contro il Lecce, appare come un punticino che si perde nelle statistiche e in un ricordo sbiadito: Koulibaly vuole esserci con il Barcellona, ha indicazioni incoraggianti da quest’allenamento e dalla settimana che sta alle spalle, e l’assenza di Maksimovic gli spalanca le porte di una serata che potrebbe appartenergli per davvero al fianco di Manolas.