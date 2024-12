CorSport - Luiz Felipe il nome nuovo per la difesa, si è appena svincolato: è sulla lista di Manna e Conte, c'è anche la Juve

Calciomercato Napoli - Luiz Felipe, ex difensore della Lazio italo-brasiliano, è pronto a tornare in Serie A dopo aver lasciato nelle ultime stagioni il campionato italiano per andare a giocare in Arabia Saudita.

Non sarà facile per il Napoli riuscire a prendere Luiz Felipe ma è la grande occasione del mercato attuale. Perché, come rivelato dal Corriere dello Sport, serve un difensore centrale al Napoli e per questo Antonio Conte e Giovanni Manna si stanno muovendo in grande sintonia.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo azzurro spunta quello di Luiz Felipe, 27 anni. Il difensore italo-brasiliano, dopo essersi fatto un nome in Serie A tra Salernitana e Lazio, aveva accettato di trasferirsi in Spagna, al Betis Siviglia, ma l’avventura andalusa è durata poco più di una stagione. La scorsa estate, attratto dai petrodollari, Luiz Felipe ha detto sì all’Al-Ittihad, il club saudita che vanta stelle del calibro di Karim Benzema e N’Golo Kanté.

Tuttavia, l’esperienza in Arabia non è andata come sperava: tra cambi di allenatore e prestazioni altalenanti della squadra, il difensore si è ritrovato ai margini. Laurent Blanc, attuale tecnico dell’Ittihad, non ha puntato su di lui. In questa stagione, Luiz Felipe ha giocato solo una partita in campionato, prima di fermarsi per un infortunio muscolare e uscire definitivamente dai piani dell'allenatore e del club. Ora è un’occasione sul mercato: il suo contratto, inizialmente valido fino al 2026, è stato risolto. È svincolato e potrà scegliere liberamente la sua prossima destinazione.

Luiz Felipe piace al Napoli, ma s’è fatta viva anche la Juventus: è un difensore di sicuro affidamento che conosce il campionato e che ha ancora l’età dalla sua parte. Lo stesso giocatore ha messo in cima alla preferenze un ritorno in Europa e soprattutto in Italia.