CorSport - Luis Campos in pole per diventare nuovo ds della Juve

Calcio Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport per il ruolo di direttore sportivo la Juventus avrebbe messo in cima alla lista Luis Campos

"Gli ultimi spifferi parlano proprio della necessità di un lungo percorso alla Continassa per Scanavino. In tal caso, entro fine stagione si punterà ad affiancargli un direttore sportivo puro: tra i profili ritenuti più interessanti dalla proprietà, per il momento, c'è quello di Luis Campos, attualmente consulente del Psg e da sempre particolarmente legato ad Allegri.

Se Max avesse accettato il Real Madrid invece di tornare alla Juve, proprio Campos lo avrebbe accompagnato alla corte di Florentino Perez. E pure la scorsa estate aveva fatto discutere la paparazzata a Montecarlo dei due amici. Piace e interessa Campos, non è l'unico: basti pensare a quel Frederic Massara che ha riportato il Milan allo scudetto, sullo sfondo poi le altre candidature (da Cristiano Giuntoli in poi)".