CorSport - Luis Alberto può lasciare la Lazio a gennaio: Lotito vira su un obiettivo del Napoli

Luis Alberto può lasciare la Lazio in questa sessione invernale di calciomercato scrive il Corriere dello Sport. Il prescelto da Lotito sarebbe il centrocampista Ilic del Verona che di recente è stato accostato anche al Napoli:

"Del Cadice s’è iniziato a parlare perché i tifosi del club hanno invaso i profili social della Lazio con l’hashtag #luisalbertoacadiz. Ieri mattina le voci sono diventate indiscrezioni mediatiche, rilanciate da alcuni siti spagnoli. Gli scenari. Il Cadice vorrebbe provare a prendere Luis in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Lotito ha sempre negato la possibilità di cedere lo spagnolo in prestito, accetta solo pagamenti immediati e non è disposto a fare sconti.

Deve riconoscere il 25% dell’eventuale vendita al Liverpool e per acquistare un sostituto ha bisogno di una cifra tra i 10 e i 15 milioni. Ilic del Verona resta il prescelto. Che Luis voglia lasciare la Lazio è noto da metà novembre, da quando uno dei suoi manager, Miguel Alfaro, ha annunciato la possibile partenza a gennaio"