Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport è ancora in dubbio la presenza di Lozano tra i convocati per la sfida di Milano: "Ieri il Chucky ha sostenuto una parte di lavoro in gruppo e poi si è dedicato alle terapie e al programma personalizzato in campo; Andrea, invece, s’è limitato alle terapie e a un po’ di personalizzato in palestra. In sintesi: il centravanti non andrà a Milano, mentre per Hirving si deciderà a ridosso delle convocazioni"