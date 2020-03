CorSport - Lozano non gioca dal 9 febbraio contro il Lecce: quattordici minuti in campo contro i pugliesi

Notizie Calcio Napoli - Hirving Lozano è fuori dai piani di Gennaro Gattuso. Se ne sono accorti i tifosi azzurri che, da tempo, non vedono il messicano in campo. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Hirving Lozano arriva ad agosto, dopo sei mesi di inseguimento, è il colpo del mercato, il giocatore più pagato della storia del Napoli: ci vogliono cinquanta milioni, commissioni incluse, per strapparlo agli olandesi del Psv. È l’attaccante che ha chiesto Carlo Ancelotti, che però arriva con i postumi di un infortunio e una preparazione assai parziale: a Torino, alla seconda di campionato, si è preso subito la scena, favorendo la rimonta da 0-3 a 3-3, prima dell’autorete di Koulibaly; poi è finito in un limbo, tra le incertezze sul ruolo (è un esterno o anche e soprattutto una seconda punta) e l’avvicendamento tra Ancelotti e Gattuso, con il quale vede il campo pochissimo e la panchina o la tribuna tantissimo. Ultima presenza, di quattordici minuti, il 9 febbraio, contro il Lecce. Nelle favole ci sono i boschi in cui ci si perde".