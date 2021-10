CorSport - Lozano incavolato e irrispettoso verso Spalletti: caso affrontato e risolto senza lasciare strascichi. Domani sarà titolare

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda Lozano. Il messicano è uscito molto nervoso dal campo per la sostituzione contro il Torino nei minuti finali. Ieri a Castel Volturno c'è stato il chiarimento con Spalletti.

"Il caso del Chucky, incavolato e irrispettoso nei confronti dell'allenatore dopo la sostituzione con il Toro, è stato affrontato e risolto senza lasciare strascichi, così come aveva lasciato intendere il signor Luciano. Napoli in pace, insomma: il clima perfetto per preparare la rivoluzione internazionale d'ottobre".