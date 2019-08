CorSport - Llorente idea last minute, sarebbe l'alternativa perfetta ad Arek Milik

Come riporta l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, poi esiste il mercato «parallelo»: quello eventualmente usa e getta, quello di «disturbo», quello che serve per progettare il futuro, quello che resta lì, come patto o come opzione morale, quello per tenersi aperta una porticina, nel last minute. E’ il metodo-Giuntoli: avvicinare un obiettivo, vero o verosimile che sia, parlargli, prenotarlo (eventualmente), perché non si sa mai cosa possa succedere proprio sul suono della sirena o giù di lì: ed è così che, potendolo fare, il diesse si è infomato su Fernando Llorente (34 compiuti a febbraio), uno al quale il mestiere di bomber non va insegnato, né bisognerebbe spiegargli cosa sia il calcio italiano. E’ un parametro zero, appena uscito dal Tottenham, ha attraversato questo mondo in lungo e in largo - At. Bilbao, Juventus, Siviglia e anche Swansea - potrebbe servire per arricchire l’organico di un altro attaccante di peso, un centravanti-boa che eventualmente dìa una mano per far salire la squadra. E’ un’idea, non una trattativa, può essere un sostegno per Milik o la sua controfigura, un attaccante part-time ma con una carriera alle spalle da sfruttare in una stagione lunghissima, estenuante, nelle quali si sfioreranno o si supereranno le cinquanta partite. E rappresenterebbe anche uno strappo alla regola del Progetto, perché il Napoli solitamente non usa strategie del genere, ma preferisce avere orizzonti definiti. Però pensare anche a Lorrente non costa assolutamente nulla.