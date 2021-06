CorSport - Le varianti Covid spaventano il Napoli: niente più amichevole estiva con l’Arsenal, tutte le novità

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta di un dietrofront da parte del Napoli per quanto riguarda le amichevoli estive a cavallo del doppio ritiro estivo.

AMICHEVOLI ESTIVE NAPOLI

Il quotidiano scrive: "Ma i programmi di questi tempi, sono fatti per essere cambiati e le varianti, lo indica il Covid, sono parecchie: la tentazione di andare in Inghilterra, per una sfida con l’Arsenal, è stata accantonata per motivi che non sfuggono, e in calendario, a cavallo tra la decade in Trentino e quella di Castel di Sangro, ci dovrebbero finire due partite, una a Lione e un’altra ancora da concordare. Ma la Francia è il Paese che attualmente si lascia preferire"