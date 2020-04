CorSport - Le milanesi contrarie a giocare al Sud, la Juve dovrebbe giocare tutte le partite in trasferta

Ultime notizie - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come i club del nord siano contrari a giocare al meridione in caso di ripresa del campionato con apertura delle regioni non a rischio: "Juventus, Inter, Atalanta, Milan, Torino e Brescia – solo per citare le lombardi e le piemontesi coinvolte nelle lotte scudetto, Europa o retrocessione – che ne pensano? Contrariamente a quanto è emerso nei giorni scorsi, pare che le milanesi si siano dichiarate non favorevoli. Sarà quasi impossibile, poi, convincere la Juve che sia una soluzione equa rincorrere il nono scudetto di fila giocando 12 partite in trasferta. Ma proprio perché bisogna differenziare l’avvio della fase 2 a seconda delle aree di rischio, il Governo potrebbe creare nuove zone rosse, di fatto rendendo impossibile la pratica sportiva nelle regioni più colpite”.