CorSport - Le condizioni imposte da Ajax e Cagliari al Napoli per chiudere il doppio affare Tagliafico-Nandez: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione su Tagliafico e nandez che sarebbero nel mirino del Napoli.

"Il Napoli si era interessato al terzino argentino parlando col suo entourage, cercando di capire quanti margini ci fossero per un prestito. L'Ajax non ha mai aperto a questa possibilità (la richiesta era di cessione a titolo definitivo oppure di obbligo di riscatto a fine stagione) nonostante la chiara richiesta del calciatore di partire per trovare spazio altrove. Il Napoli poteva essere un'opportunità ma solo a determinate condizioni. Come l'Ajax, il Cagliari ha registrato da tempo la voglia di Nández di provare una nuova esperienza. Nessun veto all'addio ma, come gli olandesi, richieste chiare: no al prestito senza obbligo. Il Napoli non insisterà"