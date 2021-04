CorSport - Lazio infuriata con Di Bello: Tare è sceso negli spogliatoi del Maradona per protestare

SERIE A - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport la Lazio non ha preso per niente bene la direzione di gara di Di Bello a Napoli: "Se la Lazio era infuriata a fine partita, figuriamoci a mezzanotte, quando sono venute fuori le immagini di Mertens. Lotito, inibito, ha preferito il silenzio. Tare è stato ammonito e diffidato dal giudice sportivo: nell’intervallo e alla fine della partita è sceso neglin spogliatoi a protestare con Di Bello. La società, attraverso un comunicato, ha rilanciato l’assalto alla Champions, più lontana"