CorSport - La Serie A chiede di reintrodurre la “recompra”

La Serie A vuole reintrodurre la “recompra”, una possibilità che – secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport – è stata discussa nella giornata di ieri in Consiglio di Lega. Nella giornata di oggi, durante il Consiglio federale, alla FIGC sarà richiesta l’introduzione ufficiale di questo meccanismo, anche se non è assolutamente scontato che la richiesta venga accolta.

Recompra di nuovo in serie A?

La “recompra” era stata abolita nel 2019 per disinnescarne l’abuso a fine contabili. Nelle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC) era stato specificato che le minusvalenze o plusvalenze originate dalla cessione di un giocatore devono essere rilevate solo nel momento in cui l’opzione di riacquisto venga esercitata, di conseguenza potrà essere contabilizzata solo nell’esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la cessione a titolo definitivo dello stesso calciatore.

Nel frattempo però, per contrastare l’eccessivo ricorso ai prestiti, la FIFA ha deciso di limitarne il numero e di eliminare quelli biennali. Per questo motivo la Serie A si augura che la situazione possa essere favorevole per reintrodurre il meccanismo della “recompra”.