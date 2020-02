CorSport - La sconfitta con il Lecce ha tolto il sonno a Gattuso: a Milano non c'è traccia del 4-3-3

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Napoli vittorioso sull'Inter: "Non si vive soltanto di 4-3-3, c’è anche altro in questo calcio, al di là degli schemi, dei moduli e delle apparenze. Il tridente è un’idea che a San Siro evapora dopo un battito di ciglia, entra in campo nelle sensazioni ch’esista e poi diventa altro, diventa un football che Gattuso abbraccia per lasciarsi alle spalle quella espressione vaga che l’ha accompagnato per tre giorni e che, dopo la sconfitta con il Lecce, gli ha tolto il sonno. 1-0 a Milano, contro l’Inter che pareva composta da marziani, e che ora consente di credere ch’esista anche un futuro ma senza esagerare poi più di tanto"