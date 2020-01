CorSport - La Samp vuole Tonelli gratis! Perciò l'affare col Napoli non si sblocca. Ora c'è anche la SPAL sul difensore

Ultime Calcio Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Samp di Claudio Ranieri, intanto, tornerà all’assalto per Gregoire Defrel (28), che continua a restare un obiettivo del ds Osti dopo il mancato riscatto estivo dalla Roma, e non ha ancora trovato l’intesa con il Napoli per il ritorno di Lorenzo Tonelli (29) sotto la lanterna: il club di De Laurentiis non intende liberarlo gratis ed è qui che si lavora per smussare gli angoli, consapevoli che sulle tracce del difensore, nelle ultime ore si è concentrata anche la Spal, consapevole della difficoltà di arrivare a Kevin Bonifazi (23) su cui c’è, forte, la Fiorentina.