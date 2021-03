Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma starebbe pensando anche a Meret: "Ma anche per il portiere la decisione non è stata presa. Tiago Pinto sta cercando di capire cosa farà il Napoli con Alex Meret, ad esempio: oggi Gattuso gli preferisce l’esperto Ospina, domani chissà. Perde invece quota la candidatura di Silvestri del Verona, mentre resta in corsa Gollini dell’Atalanta. Ma su questo tema sarà decisivo il parere dell’allenatore"