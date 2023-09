CorSport - La ribellione di Kvara e Osi è un segnale forte: l'involuzione del Napoli si trasforma in preoccupazione

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul nervosismo di Osimhen e Kvara:

"Magari quel pizzico di tranquillità che se c’è non si avverte, perché la ribellione di Kvara e Osi è un segnale forte. «Ma noi abbiamo qualità in panchina. Abbiamo davanti tante partite e per questo devo fare appello a tutto l’organico. Kvara ha fatto un'ottima partita ma nell'intervallo mi ha riferito un po' di sovraccarico ai polpacci e non volevo rischiare di perderlo. Sul rigore sbagliato di Victor, dico che può succedere a tutti. Poi ho parlato con Osimhen ma quello che gli ho detto resta nel chiuso dello spogliatoio». In quella scarlaità che comunque la teatralità della reazione del nigeriano ha comunque infranto. Però Bologna-Napoli è la testimonianza di un periodo in cui l’involuzione dei campioni d’Italia si trasforma in preoccupazione che Garcia prova a domare".