CorSport - La Lazio tenterebbe l’assalto a Zielinski in caso di cessione Milinkovic

Calciomercato Napoli - Secondo il Corriere dello Sport se la Lazio si priverà del centrocampista Milinkovic Savic andrebbe certamente su Piotr Zielinski per sostituire il serbo. Sarri ha indicato proprio il polacco come obiettivo numero uno in caso di cessione di Sergej.

Zielinski sostituto di Milinkovic alla Lazio?