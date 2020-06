CorSport - La Juve teme il Napoli per due motivi: il contropiede di Gattuso è un incubo per i bianconeri

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla finale di questa sera tra Napoli e Juventus: "La Juve oggi teme il Napoli per una serie di ragioni che vanno dall’organizzazione di squadra alla rabbia agonistica. Lo teme perché la Juve è forte fuori, il Napoli dentro. La Juve ha tutto per vincere, il Napoli ha molto per vincere. L’organizzazione di Gattuso non prevede solo la fase difensiva, il pezzo forte (come si è visto in più di un’occasione) è il contropiede fantastico, su cui la difesa della Juve dovrà vigilare preventivamente".