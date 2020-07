CorSport - La Figc chiede di ridurre i tamponi ai calciatori: arriva la risposta del Cts

Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "La Federazione, peraltro, si è già mossa per ottenere una correzione di rotta. Un paio di settimane fa, c’è stata la richiesta al Comitato Tecnico Scientifico del Governo di modificare alcune delle norme contenute nel protocollo. E’ stata individuata un’esigenza principale: ridurre la frequenza dei tamponi. Ad oggi, infatti, il gruppo-squadra continua ad essere sottoposto ai test ogni 4 giorni. La risposta del Cts ancora non c’è stata. O meglio, una decina di giorni fa, il messaggio recapitato in Federazione è stato: aspettiamo la fine del campionato, perché la curva dei contagi non si sta abbassando"