CorSport - La bozza di formazione anti-Venezia studiata da Spalletti: Meret titolare, due ballottaggi in attacco

Napoli calcio - C'è già una bozza di formazione per Venezia. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che conferma Meret titolare dando poi vita a due ballottaggi tra trequarti ed attacco.

"In porta, la maglia sarà di Meret e sulle fasce, come gerarchia insegna, Di Lorenzo da una parte e Mario Rui dall’altra. C’è una bozza di formazione. Lobotka rientra nella categoria capolavori di Spalletti, con Fabian Ruiz a rappresentare il centro di gravità permanente per lo sviluppo offensivo. Lorenzo Insigne titolare a sinistra, e ci sta; Zielinski che ondeggia nella terra di mezzo, sembra rappresenti una banalità; poi restano due opzioni, Lozano finirà per scoprire d’essere in svantaggio rispetto a Politano. Davanti a tutti, sembra di vederla la sagoma di Osimhen che ha voglia di esserci sin dal primo minuto, sono tre mesi che non tocca a lui. Mertens non indietreggerà di un centimetro, tenterà di creare imbarazzo in Spalletti"