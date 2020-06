CorSport - L'Inter spinge per anticipare la data della semifinale: arriva il no secco di Milan e Juve

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla possibilità di un nuovo cambio delle date per le semifinali di Coppa Italia: "L’anticipo o non anticipo, però, non è l’unico nodo che resta da sciogliere. Sul tavolo, infatti, ci sarebbe anche il “desiderio” dell’Inter di anticipare la sua sfida con il Napoli, facendo scalare di un giorno il match tra Juventus e Milan. Tale desiderio nasce dalla prospettiva di dover affrontare, in caso di conquista della finale, tre gare decisive per le sorti della stagione nello spazio di 8 giorni, due delle quali in trasferta. Nessun delle altre 3 semifinaliste è attesa da un simile tour de force, perché, a differenza dei nerazzurri, non sono coinvolte nei recuperi del 20 e 21 giugno. Al momento, però, l’Inter si è trovata davanti a un muro. Il regolamento, infatti, prevede che ci sia alternanza nell’ordine delle gare. Se all’andata la prima sfida è stata proprio quella tra Conte e Gattuso, al ritorno di deve partire dal match tra Sarri e Pioli. Per cambiare, occorre il sì di tutte le squadre coinvolte. Fino allo scorso week-end sembrava che ci fosse tale disponibilità, invece Juventus e Milan, almeno per il momento, insistono per scendere in campo per prime".