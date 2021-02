CorSport, l'editoriale di Barbano: "La differenza tra Napoli e Atalanta sta tutta nell'ultimo quarto d'ora: c'è un aspetto che parla chiaro"

Napoli - L'editoriale di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport: "Per capire la differenza tra il Napoli e l’Atalanta bisogna osservare gli ultimi quindici minuti della partita, quando l’autogol di Gosens offre agli azzurri una chance di riacciuffare il risultato. I bergamaschi non cambiano di una virgola il modulo tattico, non arretrano di un centimetro il baricentro del gioco, non mancano una sola volta il pressing sui portatori di palla avversari, non rinunciano a verticalizzare. Così, dopo quattro minuti segnano ancora, e con la stessa disposizione tattica e d’animo affrontano il finale. Questo è il carattere di una squadra votata alla vittoria".