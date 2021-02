Napoli - L'editoriale di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport: "Che cosa rischia di perdere, che non abbia già perduto, il Napoli, se licenzia – come molti invocano – Rino Gattuso? La Supercoppa e la Coppa Italia sono sfumate, l’Europa League è appesa a un filo, e una postazione Champions, la quarta perché le prime tre non sembrano contendibili, è tutt’altro che garantita da una squadra che nell’ultimo mese ha perso cinque volte, pareggiato una e vinto solo tre volte”