CorSport - Kvaratskhelia ha inviato un messaggio a Garcia

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport, il georgiano Kvaratskhelia ha inviato una notizia a Castel Volturno al suo allenatore Garcia:

"La cosa più bella, però, è la notizia spedita a Castel Volturno: in quattro giorni Kvaratskhelia ha segnato due gol, ieri ha ricamato anche un assist e il Napoli lo attende a braccia aperte. Ora più che mai, con l’ansia delle notizie provenienti dal fronte Osi: ha esaurito gli impegni internazionali e può dedicarsi subito a preparare la trasferta di Verona con l’Hellas, decisiva per Garcia e delicatissima per la squadra".