Kumbulla-Napoli, idea quasi tramontata definitivamente per due motivi

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'idea Kumbulla per il Napoli è da escludere quasi definitivamente:

"E innanzitutto le prime esclusioni: Kumbulla, il prediletto nonché un obiettivo di Giuntoli sin dai tempi in cui faceva coppia centrale con Rrahmani nel Verona, ha una valutazione notevole e anche un peso di spessore nell'economia di una squadra che Mourinho ha ormai impostato con la difesa a tre. In sintesi: la Roma deve avere un validissimo motivo per lasciarlo andare; facciamo anche venti milioni di ottimi motivi per cederlo"