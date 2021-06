CorSport - Koulibaly chiede chiarezza a De Laurentiis sul suo futuro: chiesto un incontro, non è da escludere la cessione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Kalidou Koulibaly che proprio ieri ha compiuto 30 anni. Il difensore ha altri due anni di contratto con il Napoli.

ENIGMA KOULIBALY

Il quotidiano scrive: "Poteva andar via nel 2018, quando il Manchester United ci provò sul serio, e però decise di restare: sei milioni di euro stagionali dal Napoli, sino al 2023, per provare a vincere qua, dove ci sono riusciti in pochi. Il Psg è una ipotesi sempre concreta, magari pure realizzabile, ma gli intrecci del mercato non sono ancora cominciati e probabilmente servirà ancora aspettare che inizino le danze. Koulibaly è ritenuto l’uomo ideale per fare quel salto in alto che qualsiasi club insegue: piace, e tanto, a Carlo Ancelotti. Prima di partire, il 25 maggio, Koulibaly ha chiesto ad Adl di potersi incontrare o sentire, quando dovessero nascere i presupposti per una chiacchierata, e c’è in entrambi la consapevolezza che in questa estate così strana, qualcosa possa capitare, per esempio ritrovarsi a orientare il proprio futuro. Perché a trent’anni anche dal K2 c’è un orizzonte da decifrare".